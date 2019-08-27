Из озера в Ленобласти достали автомобиль с трупом рыбака

По предварительным данным, иномарка съехала в водоем, а петербуржец не смог из нее выбраться.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники. Тело и автомобиль вытащили из озера Михалевское в Выборгском районе Ленинградской области. Машину под водой заметил житель Каменногорска, который вызвал спецслужбы. Спасатели подняли на поверхность старенький «Ниссан», внутри обнаружив бездыханное тело мужчины. Личность погибшего уже установили – им оказался 60-летний петербуржец. Он жил недалеко от озера и частенько отправлялся на рыбалку или охоту.

Пока непонятно, как именно все произошло, но полицейские уверены, что автомобиль скатился в озеро, а водитель не смог из него выбраться.

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