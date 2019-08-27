На Металлистов в квартире обнаружили два трупа

Тела принадлежали пожилой женщине и ее взрослому сына. Обстоятельства инцидента выясняются.

Обо всем стало известно сегодня, 27 августа. Как стало известно GazetaSPb, двое скончались в квартире на проспекте Металлистов. Местная женщина 1931 года и ее сын 1960 года рождения скончались при неизвестных обстоятельствах. На теле пенсионерки нашли признаки удушенья. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия мобильный телефон, записную книжку, а также сняли отпечатки пальцев. Им предстоит выяснить, как именно все случилось, и кто прервал две жизни.

Никаких дополнительных данных не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что патологоанатом из Белогорска обвинен в краже телефона у трупа. Согласно данным прокуратуры Амурской области, после задержания обвиняемый свою вину признал и в полном объеме возместил ущерб. После суд назначил ему штраф. Обвинение еще не вступило в законную силу. По факту кражи возбудили уголовное дело.