Патологоанатом из Белогорска обвинен в краже телефона у трупа

В Белогорске Амурской области врач украл мобильный телефон у трупа. В результате судебных разбирательств мужчине назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

Патологоанатом выполнял свою работу, когда обнаружил у одного из трупов мобильный телефон в кармане куртки. После чего он присвоил находку себе.

Согласно данным прокуратуры Амурской области, после задержания обвиняемый свою вину признал и в полном объеме возместил ущерб. После суд назначил ему штраф.

Обвинение еще не вступило в законную силу. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о крупной краже в Петропавловской крепости. Злоумышленники украли более 12 тыс. долларов у иностранца. Туриста оставили без телефона, документов и банковской карты, с которой позже были списаны денежные средства.