У иностранца украли 12 тысяч долларов в Петропавловской крепости

У иностранца украли 12 тысяч долларов в Петропавловской крепости
У азиатского туриста украли смартфон, документы и банковскую карту. Фото: pixabay

Злоумышленники похитили у туриста из Восточной Азии банковскую карту, документ и телефон.

В региональном управлении МВД России сообщили, что у азиатского туриста украли смартфон, документы и банковскую карту. Позднее злоумышленники списали с карты 12,8 тысяч долларов (более 840 тысяч рублей).

Гражданин одной из стран Восточной Азии заметил пропажу во время прогулки по одной из достопримечательностей Петербурга — Петропавловской крепости, с заявлением в полицию он обратился в среду, 21 августа.

В ведомстве не уточнили, из какой страны прибыл иностранец.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ранее судимые вытащили телефон из кармана у туриста на Лиговском. О случившемся в полицию сообщил 26-летний турист. Около десяти часов вечера у дома 41 неизвестные вытащили из кармана брюк мужчины телефон стоимостью более 1 тыс. долларов.

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