Ранее судимые вытащили телефон из кармана у туриста на Лиговском

Ранее судимые вытащили телефон из кармана у туриста на Лиговском
Стоимость телефона составила 1,2 тыс. долларов. Фото: pixabay.com

На Лиговском проспекте злоумышленники украли телефон у туриста.

О случившемся в полицию сообщил 26-летний турист. Около десяти часов вечера у дома 41 неизвестные вытащили из кармана брюк мужчины телефон стоимостью более 1 тыс. долларов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В результате розыскных мероприятий сотрудники Уголовного розыска задержали двух граждан 44 и 23 лет.

Задержанные из ближнего зарубежья уже были неоднократно судимы.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время злоумышленники задержаны.

Ранее в GazetaSPb сообщали о госпитализации жителя Василеостровского района. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Неизвестный нанес ему многочисленные травмы. Полиция занимается поисками злоумышленника.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание карманная кража новости спб
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Ранее судимые вытащили телефон из кармана у туриста на Лиговском
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