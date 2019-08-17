Жителя Васильевского Острова госпитализировали после избиения неизвестным

Жителя Василеостровского района Северной столицы ночью у дома избил неизвестный. Мужчиа был госпитализирован.

О случившемся в районное отделение полиции сообщили в пятницу, 16 августа. 49-летнего гражданина избили у дома 72 по 7-й линии Васильевского острова. Мужчина получил многочисленные травмы.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Согласно данным МВД РФ по городу и области, по факту умышленного причинения вреда возбудили уголовное дело. Сотрудники правопорядка изучают детали происходящего и приняли меры к розыску злоумышленника.

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