Жителя Васильевского Острова госпитализировали после избиения неизвестным

Жителя Василеостровского района Северной столицы ночью у дома избил неизвестный. Мужчиа был госпитализирован.
О случившемся в районное отделение полиции сообщили в пятницу, 16 августа. 49-летнего гражданина избили у дома 72 по 7-й линии Васильевского острова. Мужчина получил многочисленные травмы.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Согласно данным МВД РФ по городу и области, по факту умышленного причинения вреда возбудили уголовное дело. Сотрудники правопорядка изучают детали происходящего и приняли меры к розыску злоумышленника.
Ранее в GazetaSPb сообщали о задержанном карманнике, который совершал кражи в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Ранее задержанного изобличили в еще нескольких кражах. Все они были совершены в одном районе города.