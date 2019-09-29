Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить здоровье ребенка в школе

Родителям школьников рассказали, как уберечь ребенка от опасных инфекций в учебном заведении осенью. Список советов появился на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства отмечают, что дети подвержены заболеваниям сильнее, чем взрослые, поскольку их иммунная система еще не развилась. По этой причине Роспотребнадзор рекомендует не забывать про вакцинацию и следить за личной гигиеной.

Взрослых просят проследить за своевременной вакцинацией детей согласно графику Национального календаря.

Отмечается, что наиболее эффективным способом профилактики респираторных вирусных инфекций является регулярное мытье рук. Школьник также должен знать, что в учебном заведении не следует обмениваться личными вещами, например головными уборами, резинками для волос или расческами.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно оборудовать рабочее место для ребенка.