Полицейские задержали четверых подозреваемых в грабеже 50-летнего мужчины

В Петроградском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемых в грабеже телефона и банковской карты у 50-летнего мужчины.

Инцидент случился в четверг, 26 сентября, около пяти утра у дома №9 по улице Лизы Чайкиной. Четверо подростков, применив физическую силу, отобрали у мужчины личные вещи и скрылись. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в результате розыска правоохранители задержали четверых подозреваемых. Ими оказалось молодые люди от 17-до 21 года. Самого старшего задержали, остальным назначили подписку о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании наркодилера в Северной столице. У мужчины обнаружили более 700 гр запрещенных веществ.