В Петербурге задержали наркодилера

В Невском районе Петербурга задержали подозреваемого в сбыте запрещенных веществ. У мужчины обнаружили более 700 граммов наркотиков.

Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, в квартире дома 35 по Шлиссельбургскому проспекту. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего безработного мужчину.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, у подозреваемого нашли 719 граммов запрещенных веществ. Кроме того из квартиры были изъяты банковские карты и мобильные устройства.

Возбуждено уголовное дело по 228-й статье. В настоящее время полиция проверяет причастность задержанного к аналогичной преступной деятельности, а также других участников.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании известной актрисы. У нее нашли запрещенные вещества.