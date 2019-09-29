Петербуржец избил жильца хостела, а после отобрал у него почти пять тысяч

В Адмиралтейском районе задержали подозреваемого в грабеже 27-летнего жильца хостела.

Мужчина находился в помещении хостела на улице Лоцманская, когда его избил неизвестный. Злоумышленник начал бить его руками и ногами, после чего отобрал у потерпевшего 4,8 тыс. рублей и скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту грабежа возбудили уголовное дело. В результате розыска правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого в преступлении.

Похищенное было изъято.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании четверых подозреваемых в грабеже 50-летнего петербуржца. Злоумышленники отобрали у мужчины личные вещи.