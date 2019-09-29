Под завалами сгоревшего одноэтажного дома на Муринской дороге нашли труп

В Красногвардейском районе спасатели потушили горящий дом. Деревянная постройка полностью сгорела. Позже выяснилось, что один человек погиб.

Трагический инцидент случился сегодня, 29 сентября, на Муринской дороге. Под завалами горевшей постройки был обнаружен труп. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, в настоящее время устанавливается личность погибшего.

Со слов местных жителей, в доме жили двое пенсионеров.

Причины возгорания не сообщаются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что одноэтажный дом загорелся около 16:50. В ликвидации огня были задействованы 16 пожарных и четыре единицы специальной техники. Им удалось ликвидировать пламя к 17:44.