В сеть выложили видео массовой аварии на КАД

На место прибыла машина реанимации. Пока не сообщается, есть ли пострадавшие.
Все случилось сегодня вечером, 29 сентября, на КАД перед съездом на Руставели. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди поделились подробностями аварии, а также выложили видеозапись. Видно, что один автомобиль словно поскользнулся и в результате въехал в три другие машины. Нескольким водителям чудом удалось не попасть в аварию. Некоторые транспортные средства выглядят помято, их сильно развернуло. На место прибыла машина реанимации – каково состояние участников ДТП, непонятно.
Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Большой Пушкарской маленький велосипедист попал в ДТП и угодил в больницу. По предварительным данным, мальчик находился на «зебре», когда светофор горел «красным». Уточняется, что за юным байкером не смогли уследить мама.