В ДТП на Космонавтов разбился Chevrolet

Участниками аварии стали три автомобиля. Пока непонятно, пострадал ли кто-нибудь из участников.

Все случилось сегодня вечером, 29 сентября. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла в Московском районе на проспекте Космонавтов недалеко от Дома спорта. Там столкнулись три машины – как именно это случилось, не уточняется. Свидетели уверяют, что Chevrolet выглядит крайне помято – возможно, водитель или пассажиры могли получить травмы.

Согласно данным «Яндекс. Карты» ДТП произошло в девять часов вечера. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в сеть выложили видео массовой аварии на КАД. Видно, что один автомобиль словно поскользнулся и в результате въехал в три другие машины. Нескольким водителям чудом удалось не попасть в аварию.