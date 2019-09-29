Очевидцы рассказали о ДТП в Петербурге с участием полицейской машины

Автомобиль после столкновений выглядит крайне помято.

Все случилось сегодня вечером, 29 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Мегаполис». Люди пишут, что авария произошла на улице Лени Голикова. Участниками инцидента стали несколько транспортных средств – полицейская машина врезалась в бетономешалку. От удара легковушку отбросило в сторону припаркованного Volkswagen Touareg. Очевидцы уверяют, что автомобиль сотрудника правоохранительных органов пострадала сильнее всего – она повреждена достаточно сильно. Есть ли люди, получившие травмы, не уточняется.

Какое-то время движение было затрудненно, но уже все в порядке.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ДТП на Космонавтов разбился Chevrolet. Участниками аварии стали три автомобиля. Пока непонятно, пострадал ли кто-нибудь из участников.