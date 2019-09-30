В Петербурге 66% опрошенных владеют английским языков

Самым популярным иностранным языком в Петербурге стал английский. Им на разном уровне владеют 66% респондентов.

На каких иностранных языках говорят жители Петербурга, выяснили исследовали социальной сети «Фотострана». В опросе приняли участие порядка 1 тыс. человек.

Вторым по популярности языком оказался немецкий. Его изучали 21% опрошенных. Владеющие языком отметили его благозвучность, культурное и экономическое значение.

Тройку лидеров замкнул французский. На нем говорят около 7% респондентов.

Среди других языков, которыми владеют жители Петербурга — китайский, испанский, польский и болгарский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в корейском Инчхоне может открыться Центр изучения русского языка. Партнером в его работе готов выступить Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).