В Петербурге 66% опрошенных владеют английским языков

В Петербурге 66% опрошенных владеют английским языков
Опрос показал, на каких иностранных языках говорят петербуржцы. Фото: unsplash.com

Самым популярным иностранным языком в Петербурге стал английский. Им на разном уровне владеют 66% респондентов.

На каких иностранных языках говорят жители Петербурга, выяснили исследовали социальной сети «Фотострана». В опросе приняли участие порядка 1 тыс. человек.

Вторым по популярности языком оказался немецкий. Его изучали 21% опрошенных. Владеющие языком отметили его благозвучность, культурное и экономическое значение.

Тройку лидеров замкнул французский. На нем говорят около 7% респондентов.

Среди других языков, которыми владеют жители Петербурга — китайский, испанский, польский и болгарский.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в корейском Инчхоне может открыться Центр изучения русского языка. Партнером в его работе готов выступить Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

английский язык иностранный язык новости спб опрос
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вандал оскорбил Путина на заборе Русского музея
На Пискаревском ночью сгорела «Газель»
В Петербурге 66% опрошенных владеют английским языков
В Тосно прошел фестиваль культуры Японии
В ДТП с двумя такси на Стачек пострадали пассажиры
Цены на молочную продукцию с ноября могут вырасти на 10%
СМИ: Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области Левченко
В России назвали регионы, ведущие здоровый образ жизни