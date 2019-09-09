Петербургский Центр русского языка могут открыть в Корее

Центр изучения русского языка может открыться в корейском Инчхоне. С инициативой выступил вице-губернатор Олег Марков на встрече с генеральным консулом Республики Корея в Петербурге господином Квон Дон Соком.

Партнером в открытии Центра готов выступить Санкт-Петербургский государственный университет.

Заинтересована ли Корея конкретно в этой инициативе, не уточняется. Однако известно, что мэрия Ичхона поддержала инициативы Петербурга о развитии сотрудничества по линии культурных и спортивных обменов. В частности, будет определен партнер для работы со спортивной школой восточных единоборств в Кронштадте.

Стороны также обсудили сотрудничество в сферах медицинского и круизного туризма, транспортной отросли и в развитии направления «умный город».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кронштадте открылся сквер, посвященный городу-побратиму Инчхон в Южной Корее.