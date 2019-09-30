Хозяин квартиры на Карпинского получил нож в спину

Хозяин квартиры на Карпинского получил нож в спину
Мужчину после застолья госпитализировали с ножевым ранением. Фото: pixabay,com

В Калининском районе Петербурга госпитализировали в тяжелом состоянии 39-летнего местного жителя. Мужчина получил удар ножом в спину.

По подозрению задержан 52-летний мужчина. По версии следствия, 29 сентября он гостил у пострадавшего в квартире на улице Карпинского. Мужчины вместе выпили спиртные напитки, после чего между ними возникла ссора. В ходе конфликта гость ударил хозяина ножом в спину, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью». Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти с ножевым ранением госпитализировали 60-летнюю женщину. В нападении на пенсионерку подозревают её мужа. Мужчина задержан.

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