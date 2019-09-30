Петербуржец избил бывшую жену и ее нового избранника

Женщина заявила, что ее бывший 45-летний муж избил ее и ее сожителя. Фото: pixabay

Женщина заявила, что ее бывший 45-летний муж избил ее и ее сожителя. Фото: pixabay

В Московском районе петербурга полицейские задержали гражданина, который избил свою бывшую супругу и ее сожителя.

Как стало известно GazetaSPb, 29 сентября в полицию с заявлением обратилась 33-летняя жительница одного из домов по Пулковскому шоссе в Московском районе. Она рассказала, что ее бывший 45-летний муж избил ее и ее сожителя. Бывшего супруга задержали в ходе патрулирования.

Позже, задержанный подал встречное заявление, сообщив, что его бывшая супруга и ее муж похитили его мобильный телефон, избив его.

Правоохранители изъяли похищенное. По факту разбоя возбуждено головное дело. Избранная мера пресечения для задержанного — подписка о невыезде.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржец избил жильца хостела, а после отобрал у него почти пять тысяч.