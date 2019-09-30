К годовщине Победы в ВОВ в Петербурге высадили 75 елей

К годовщине Победы в ВОВ в Петербурге высадили 75 елей
Акция «Лес «Победы» в Пискаревском парке. Фото: комитет по благоустройству

В Пискаревском лесопарке в Петербурге прошла акция «Лес Победы». К 75-летию Великой Победы высадили 75 елей.

Всего в преддверии годовщины в память о погибших в войну в Петербурге высадят около 6 тыс. молодых деревьев и 5 тыс. кустарников, сообщает комитет по благоустройству.

Акция проходит по всей стране. В России к юбилею Победы планируется высадить 27 млн деревьев — по количеству погибших на войне.

«Высаживая эти деревья, мы сердечно благодарим тех, кто отстоял нашу свободу, наше право радоваться и быть счастливыми», — сказал председатель комитет по благоустройству Владимир Рублевский.

В акции также приняли участие начальник Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Алексей Эглит, председатель регионального отделения движения «Зеленая Россия» Олег Афанасьев, ветераны, кадеты и представители казачества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открылась трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», посвященная Великой Отечественной войне.

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