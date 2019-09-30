КИО продлил договор аренды легендарной пышечной на Большой Конюшенной

Комитет имущественных отношений Петербурга продлил срок аренды нежилого помещения на Большой Конюшенной ул, 25, литера А, где уже более 60 лет работает легендарная пышечная.

Договор на продление аренды будет заключен непосредственно с собственником пышечной — ООО «Желябова 25», сообщили в пресс-службе комитета. Отмечается, что договор будет заключен на три года.

Решение КИО было одобрено в Управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

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