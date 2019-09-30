Мужчина из Ленобласти, зарубивший собутыльника топором, получил 9 лет

В Ленобласти в отношении причастного к убийстве мужчины с помощью топора приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

В ГСУ СК по Ленобласти сообщили, что инцидент произошел в июне этого года. Подсудимый и погибший находились в гостях у приятеля в загородном доме в СНТ «Шунгорово-1» в Ломоносовском районе. В ходе застолья между тремя собравшимися начался конфликт. Сначала между обвиняемым и погибшим началась драка на кулаках, после чего злоумышленник схватил топор и ударил им потерпевшего порядка 24 раз. Затем мужчина взял нож и порезал шею погибшему.

Для сокрытия следов убийства злоумышленник и хозяин дачи отвезли тело за территорию садоводства, где выбросили его в канаву.

Хозяин дачи также получи наказание за укрывательство преступника. За это он заплатил 120 тыс. рублей штрафа.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жителя Луги забили топором, ножом и лопатой.