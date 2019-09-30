Нижегородец второй год мучает соседей конским ржанием

Житель Нижнего Новгорода второй год не дает покоя своим соседям. Полиция в Нижнем Новгороде проводит очередную проверку по жалобам жильцов на соседа.

По их словам, мужчина каждый день громко включает запись конского ржания и топота, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Конское ржание и топот вынуждены слушать все жильцы подъезда. При этом мужчина отмечает, что таким образом мстит соседям за топот сверху.

За все время на него уже составили шесть протоколов об административном правонарушении. Ему был назначен штраф в размере пяти тыс. рублей, однако нарушитель выплачивать его наотрез отказался. Кроме того, сотрудники полиции «проводили с нарушителем многочисленные беседы профилактического характера», но они не оказали должного эффекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура вмешалась в дело бывшей узницы фашистских концлагерей, которую систематически заливали соседи.