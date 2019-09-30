В Петербурге начали реже открывать заведения

Открытие новых заведений было не таким активным, как в прошлом году. Фото: unsplash

Открытие новых заведений было не таким активным, как в прошлом году. Фото: unsplash

В период с июля по сентябрь этого года в Петербурге закрылись 23 магазина и заведения, а открылось всего 16.

В третьем квартале этого года показатель вакантности на центральных торговых коридорах увеличился до 6,8%, сообщается в отчете консалтинговой компании Colliers International. Аналитики считают, что причиной этого стали «надоевшие» концепции и некорректный выбор формата и места для заведений.

Больше всего арендаторов потерял Невский проспект, где закрылись ресторан «ВАСАБИ&РОЗАРИО» и магазин посуды и предметов интерьера Aura of Bohemia. Также убывает количество заведений на улице Рубинштейна, где прекратили свою работу «Винный шкаф» и Surf Coffee.

Открытие новых заведений было не таким активным, как в прошлом году. В период с января по сентябрь этого года в центре Петербурга появилось порядка 115 новых заведений общественного питания. Этот показатель на 20% меньше, чем в том году.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за полгода на главной ресторанной улице Петербурга появилось 6 новых заведений.