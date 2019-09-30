В Юнтолово открыли открыли два новых проспекта

На севере Петербурга завершилось строительство двух проспектов в муниципальном образовании Юнтолово. Речь идет о Ладожском и Юнтоловском проспектах.

Итоги строительства уже проинспектировал Госстройнадзор города. Сотрудники провели контрольно-надзорные мероприятия. Застройщику выданы заключения о требованиях проектной документации.

Как сообщили в пресс-службе Госстройнадзора, магистраль полностью соответствует требованиям. Теперь на новых участках должна значительно улучшиться транспортная ситуация. Сейчас там достраиваются жилые корпуса.

Ранее в GazetaSPb сообщали об открытии нового отделения клиники «Инвитро» в Юнтолово. Медицинская компания является одной из крупнейших в России.