В Юнтолово открыли открыли два новых проспекта

В Юнтолово открыли открыли два новых проспекта
На участках улучшится транспортная ситуация. Фото: gov.spb.ru

На севере Петербурга завершилось строительство двух проспектов в муниципальном образовании Юнтолово. Речь идет о Ладожском и Юнтоловском проспектах.

Итоги строительства уже проинспектировал Госстройнадзор города. Сотрудники провели контрольно-надзорные мероприятия. Застройщику выданы заключения о требованиях проектной документации.

Как сообщили в пресс-службе Госстройнадзора, магистраль полностью соответствует требованиям. Теперь на новых участках должна значительно улучшиться транспортная ситуация. Сейчас там достраиваются жилые корпуса.

Ранее в GazetaSPb сообщали об открытии нового отделения клиники «Инвитро» в Юнтолово. Медицинская компания является одной из крупнейших в России.

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