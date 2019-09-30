В Петербурге в начале октября закроют дамбу

В Петербурге в начале октября закроют дамбу
Дамбу собираются закрыть. Фото: wikipedia

Причиной станет надвигающийся шторм – горожан предупреждают о сильном дожде и ветре.

Непогода ожидается завтра, 1 октября. Обо всем сообщили в ФКП «Дирекция КЗС города Санкт-Петербурга Минстроя РФ». Спасатели сообщили, что во вторник ветер разгонится до 20 метров в секунду, а в некоторых районах и до 24 метров в секунду. Также пойдет сильный дождь, так что петербуржцам стоит быть внимательнее и взять с собой зонт. По предварительным данным, придется закрыть дамбу – это планируют сделать в семь часов утра.

Напоминаем, что из-за штормов закроют парки и сады – восемь зеленых зон станут недоступны для горожан.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что погода в Петербурге побила температурный рекорд в воскресенье. Местами в Северной столице пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха за окном составит не более 13 градусов тепла, такая же ситуация и в Ленинградской области.

дамба шторм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В квартире на Федосеенко вспыхнул пожар из-за сигареты
Осорио боится игры с «Бенификой» из-за Пицци
В Пушкине появится единый кампус СПбГУ
В Петербурге в начале октября закроют дамбу
Газель не пролезла между автобусом и иномаркой на путепроводе Автово
Иномарка сбила петербурженку, переходившую по «зебре» на Бадаева
Кавказцам, «бомбившим» банки в Петербурге дали от 11 лет строгого ...
Болельщика, ударившего ОМОНовца на «Газпром Арене», посадили на год