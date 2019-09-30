В Петербурге в начале октября закроют дамбу

Причиной станет надвигающийся шторм – горожан предупреждают о сильном дожде и ветре.

Непогода ожидается завтра, 1 октября. Обо всем сообщили в ФКП «Дирекция КЗС города Санкт-Петербурга Минстроя РФ». Спасатели сообщили, что во вторник ветер разгонится до 20 метров в секунду, а в некоторых районах и до 24 метров в секунду. Также пойдет сильный дождь, так что петербуржцам стоит быть внимательнее и взять с собой зонт. По предварительным данным, придется закрыть дамбу – это планируют сделать в семь часов утра.

Напоминаем, что из-за штормов закроют парки и сады – восемь зеленых зон станут недоступны для горожан.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что погода в Петербурге побила температурный рекорд в воскресенье. Местами в Северной столице пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха за окном составит не более 13 градусов тепла, такая же ситуация и в Ленинградской области.