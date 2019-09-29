Погода в Петербурге побьет температурный рекорд в воскресенье

Синоптик сообщает, что в воскресенье, 29 сентября, погода в Северной столице превысит средние многолетние значения.

Как сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook-аккаунте, 29 сентября показания термометров немного превысят средние многолетние значения из-за теплой части атлантического циклона, который накроет регион.

Местами в Северной столице пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха за окном составит не более 13 градусов тепла, такая же ситуация и в Ленинградской области.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться.

Ранее GazetaSPb сообщала, что синоптики поделились работающими погодными приметами. Оказалось, что некоторые народные приметы действительно работают.