Синоптики поделились работающими погодными приметами

Оказывается, далеко не всем народным приметам можно верить, но некоторые из них правдивы.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС. Он вспомнил две работающие приметы, которые помогут предсказать погоду на ближайшие несколько часов. Первая из них касается цвета Солнца. Если оно во время захода ярко-красное, это значит, что день начнется с тепла. Если же оно блеклое, то быть дождям и непогоде.

Вторая примета связана с птицами. Бытует мнение, что если они летят близко к земле, это говорит о приближающихся дождях. Так и есть, уверяет Вильфанд. Дело в том, что при высокой влажности высоко в небе крылья мошек намокают, поэтому они предпочитают снижаться. То же самое делают и птицы, питающиеся ими.

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