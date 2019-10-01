Дорожники разрушили незаконные съезды к стройкам газопроводов в Ленобласти

В Волховском и Тихвинском районах Ленобласти дорожники перерыли несанкционированные съезды для строительной техники, работающей на прокладке газопроводов.

Работы велись у на подъезде к деревне «Бесовка» в Тихвинском районе и участке трассы «Мыслино — Дуброво — Зеленец» в Волховском районе.

Сейчас дорожники и строители пытаются договориться по дальнейшей организации работ и восстановлению поврежденных участков трасс. Достигнуты предварительные договорённости по поводу восстановления повреждённого покрытия дорог, сообщили Gazeta.SPb в дорожном комитете Ленобласти.

По условиям договора, заключенного между правительством Ленобласти и ООО «Газпром-инвест» планируется провести ремонт участков 69 региональных дорог в Бокситогорском, Волховском, Лужском, Тихвинском, Киришском, Тосненском, Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском районах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Всеволожском районе разрушили съезды к мойкам и свалкам. Охранник придорожного заведения попытался помешать дорожникам, но передумал. Дорожные службы Ленинградской области провели очередной рейд по ликвидации незаконных съездов – на этот раз во Всеволожском районе.