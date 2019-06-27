Во Всеволожском районе разрушили съезды к мойкам и свалкам

Охранник придорожного заведения попытался помешать дорожникам, но передумал.

Утром 27 июня дорожные службы Ленинградской области провели очередной рейд по ликвидации незаконных съездов – на этот раз во Всеволожском районе.

«Под ковшом экскаватора рассыпались фальшивые пути к мойкам самообслуживания, шиномонтажам и свалке в деревне Мяглово»,

– уточнили в дорожном комитете Ленобласти.

Сначала экскаватор и тяжёлые грузовики Пригородного ДРСУ № 1 заблокировали проезд к мойке и начали демонтаж съезда на трассу «Санкт-Петербург – Всеволожск». Охранник пытался оказать сопротивление дорожникам, но оценив их силы, отошел

Далее техника передвинулась непосредственно в Мяглово, где напротив сетевого магазина сделали нелегальную дорогу для мусоровозов. Когда экскаватор начал перекапывать въезд, приехали две машины и попытались прорваться. В ответ на претензии дорожников водитель одного из автомобилей признался, что по нелегальной дороге увозит металл со свалки и уехал.

Подобные рейды дорожные службы Ленобласти будут проводить все лето. Незаконные съезды нарушают конструктив трассы и представляют опасность для водителей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на трассах Ленобласти уничтожают по 20 незаконных съездов в месяц.