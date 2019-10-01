Подполковник СКР скончался после нападения в Москве

В отделении реанимации скончался сотрудник Следственного комитета РФ. Мужчину ранили при нападении у здания в Техническом переулке.

Со слов официального представителя СКР Светланы Петренко, погиб 39-летний подполковник юстиции. Нападение произошло в момент выполнения служебных обязанностей. Сотрудник участвовал в организации приема граждан у одного из заместителей председателя СКР.

Как сообщили в ТАСС, сотрудник скончался НИИ имени Склифосовского сегодня, 1 октября. Тяжелое ранение в область сердца оказалось смертельным.

Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался 39-летний петербуржец.

Ранее в GazetaSPb сообщали о спасении человека с ножевым ранением в Ленобласти. Пострадавшего спас местный житель.