Мужчина из Ленобласти спас человека с ножевым ранением

В ночь на 30 сентября житель Луги стал очевидцем нападения на прохожего и оказал ему первую помощь. Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением в спине.

Как стало известно GazetaSPb, в половине четвертого ночи 30 сентября возле одного из домов на Володарском проспекте в городе Луга Ленобласти неизвестный с ножом напал на мужчину. По словам мужчины, который стал свидетелем происшествия, неизвестный ударил потерпевшего ножом в спину и скрылся. Очевидец вовремя успел подбежать и поймать пострадавшего. Затем он посадил раненого в свою машину и вызвал экстренные службы.

Правоохранительные органы установили личность пострадавшего. Оказалось, что он проживает в Луге и ему 37 лет. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее GazetaSPb сообщала, что хозяин квартиры на Карпинского получил нож в спину.