Как изменятся российские законы с 1 октября 2019 года

Как изменятся российские законы с 1 октября 2019 года
В России грядут перемены. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Этой осенью в России вступают в силу множественные нововведения, которые затронут самые разные сферы жизни людей.

Заработная плата работников в сфере государственного бюджета, не затронутых майскими указами, с 1 октября вырастет на 4,3% и 3,8% в зависимости от профессии, сообщает РБК.

Одно из важных изменений – постановление правительства, которое запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир. Понятие открытого огня не уточняется, но, предположительно, имеются ввиду спички и зажигалки.

Также теперь НДС на реализацию пальмового масла – 20%, а не 10%. В свою очередь реализация фруктов и ягод понижается до 20%. Так, сладости станут дороже, а фрукты и ягоды доступнее.

Вводится полный запрет на организацию хостелов и гостиниц на территории жилых домов.

Завершается переход на цифровое телевидение, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Вещание в прежнем режиме сохранится у региональных телеканалов и каналов, которые не вошли в состав мультиплекс.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Владимир Путин подписал указ об осеннем военном призыве.

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