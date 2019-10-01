Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Новый указ об осеннем призыве вступил в силу. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Полный текст документа опубликован на сайте Кремля, а этой осенью служить уйдут 132 тысячи человек.

Осенний призыв традиционно производится с 1 октября по 31 декабря, от него освобождены некоторые категории граждан. Так, педагоги, например, призываются только раз в год с мая по июль.

Президент Владимир Путин подписал новый указ, и поправки уже вступили в силу. По новым правилам граждане России, обладающие правом отсрочки службы и освобождения от военной службы вообще, могут добровольно от этого права отказаться.

Это касается россиян с ученой степенью, студентов очного отделения, родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или пребывания на военных сборах.

Ранее GazetaSPB сообщила о пенсионерке, которая упала на рельсы Петербургского метро.

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