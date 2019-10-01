Пенсионерка упала на рельсы станции метро «Технологический институт»

Утром 1 октября в метрополитене Петербурга произошло ЧП.

На станции метро «Технологический институт-2» на рельсы упала пожилая женщина.

По словам очевидцев, движение поездов по ветке было остановлено, начиная от станции «Озерки». Женщину успели поднять.

О состоянии пенсионерки, упавшей на рельсы, пока не сообщается. Gazeta.SPb следит за ситуацией.

«Движение составов в сторону станции Купчино остановлено. Рабочие носятся по вестибюлю», — пишут очевидцы в соцсетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции «Невский проспект» на рельсы упала женщина. Ради спасения пассажирки сотрудникам метро пришлось полностью обесточить Московско-Петроградскую линию.