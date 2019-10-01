Депутат Госдумы заявил о необходимости постепенного перехода к сокращенной рабочей неделе

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил о необходимости пэтапного перехода к четырехдневной рабочей недели.

Парламентарий предложил в течении 2020-2022 годов укорачивать продолжительность рабочей недели на час ежегодно, сообщает RT.

По его мнению, такие перемены не обернутся катастрофой или трагедией.

Накануне Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство РФ свой доклад о возможных последствиях после введения в стране четырёхдневной рабочей недели. В ведомстве отметили, что резкое сокращение рабочей недели несёт в себе риски, но при этом есть и положительные аспекты. Среди рисков отмечаются увеличение издержек на рабочую силу, а также повышение себестоимости продукции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что премьер-министр РФ Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю.