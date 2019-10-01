Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии

Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии
Скорость и высота полета не снизятся. Фото: Pixabay

Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По словам специалистов, взлетная масса самолетов-амфибий будет превышать 1000 тонн. Так, при их помощи будут доставляться грузы и пассажиры на дальние расстояния на той же высоте и скорости, что и обычные самолеты, однако с использованием инфраструктуры морских портов.

Разработки ведут на территории ТАНТК им. Г. М. Бариева. А сегодня, 1 октября ТАНКу им. Г. М. Бариева исполняется 85 лет.

Также сотрудники предприятия отметили, что для проектирования и создание Бе-200ЧС на его территории было модернизировано производство и куплено новейшее оборудования, а персонал получил дополнительные современные квалификации.

Ранее GazetaSPB сообщила о беспокойстве Франции по поводу летних протестов в России.

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