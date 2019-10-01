Президент Франции в ПАСЕ выразил обеспокоенность протестами в России

Эмманюэль Макрон в рамках своей речи на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отметил беспокойство Франции по поводу летних протестов в России.

По словам французского лидера, подавление летних протестных акций в России вызывает законное беспокойство, которое Франция разделяет. Также Макрон подчеркнул, что европейские демократии находятся в кризисе.

Кроме того, лидер Франции отметил, что полностью поддерживает продолжение участия российской делегации в ПАСЕ.

Напомним, что 30 сентября ПАСЕ включила в качестве темы в повестку осенней сессии дебаты по протестным акциям в Москве.

Кремль в свою очередь отреагировал на это решение ПАСЕ, однозначно, сказав, что Россия не любит, когда ее внутренние дела обсуждают где-то.

Ранее GazetaSPB сообщила о вооруженном на падении на училище в Финляндии.