В Финляндии произошло нападение на студентов колледжа

В результате нападения на учебное заведение погиб один человек и еще 10 пострадали.

Сегодня 1 октября в Финляндии в городе Куопио произошло нападение на профессиональное училище, один погибший и еще десять пострадавших, в их числе и сам преступник, сообщает ТАСС. Неизвестный, по словам очевидцев ворвался в колледж, расположенный в здании торгового центра Hermann, с саблей или мечом и огнестрельным оружием.

Сначала он достал оружие из своей сумки и напал на учителя, в ответ студенты стали кидать в него стулья.

Полиция арестовала одного человека на месте преступления и загородила входи и выходы торгового центра. По словам сотрудников полиции, задержанный является гражданином Финляндии. Также сообщается, что преступник и сам обучается в этом училище.

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