Житель Петербурга купил в «Ленте» колбасу с опарышами

Неприятный сюрприз ожидал петербуржца по возвращении из гипермаркета. В купленной колбасе «Краковская» покупатель обнаружил опарышей.

Об инциденте сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Пострадавший купил испорченный продукт в филиале «Ленты» на Уральской улице в Василеостровском районе города. После того, как он распаковал колбасу, уже находясь дома, мужчина обнаружил, что внутри упаковки опарыши, личинки мясной мухи.

Покупатель обратился с жалобой в магазин, где ему предложили лишь вернуть стоимость покупки. Однако автору публикации эти меры кажутся недостаточными, и он обратился к интернет-пользователям с вопросом как поступить. В комментариях кто-то посоветовал обратиться в санэпидемстанцию и Роспотребнадзор, а кто-то — отправиться на рыбалку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об изъятии 420 килограммов санкционных продуктов из магазинов на северо-востоке Петербурга.