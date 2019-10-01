Из петербургских магазинов за неделю изъяли 420 кг «запрещенки»

Фото сделано в печи - через секунду продукты поглотит огонь. Фото: Россельхознадзор

Фото сделано в печи - через секунду продукты поглотит огонь. Фото: Россельхознадзор

В результате инспекторских рейдов Россельхознадзора в продуктовых магазинах Северной столицы обнаружили больше четырехсот килограмм санкционных товаров.

Об итогах проверок на северо-востоке Петербурга рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. Сыры и другая молочная продукция составили большую часть изъятого — 391 килограмм. Кроме того, сотрудники ведомства обнаружили 3,5 килограмма рыбы и 25 килограмм мясных изделий. Эти цифры — результат проверок пяти торговых точек.

На незаконно ввезенных продуктах указаны производители: Германия, Дания, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония. Вся изъятая «запрещенка» была уничтожена.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за два прошедших месяца на пограничных пунктах Россельхознадзором было обнаружено более двух тонн санкционных продуктов.