Ученые назвали признаки проблем с сердцем у женщин

Эксперты из Британского фонда сердечного здоровья опубликовали исследование, которое посвящено симптомам, а также причинам сердечного приступа у женского пола. Отмечается, что сердечные приступы являются главной причиной смерти женщин по всему миру.

Самым распространенным симптомом приближающегося сердечного приступа что у мужчин, что и у женщин — боль или дискомфорт в районе грудной клетки, которые возникают внезапно и не проходят. Боль также может начать «отдавать» в руку, шею, челюсть, спину или живот. Помимо этого, человека может начать тошнить, он начнет сильно потеть или задыхаться. Также среди симптомов наблюдаются сильный кашель или хрипы, и ощущение, похожее на паническую атаку.

В исследовании отмечается, что гормональный фон у женщин, вплоть до менопаузы, может снижать риск сердечных заболеваний. Однако после наступления менопаузы он резко возрастает. Специалисты Фонда рекомендуют женщинам старше 40 лет регулярно проверять здоровье у врача.

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