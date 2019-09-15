Врач назвал симптомы рака головного мозга

Врач назвал симптомы рака головного мозга
Частые головные боли могут быть признаком заболевания. Фото: pixabay.com

Одной из опасных и скрытых опухолей является рак мозга, а именно глиобластома. Зачастую люди до последнего откладывают визит к врачу и игнорируют ухудшение состояния здоровья.

О сигналах организма, после которых стоит беспокоиться, рассказал кандидат медицинских наук Алексей Кащеев. Он отметил, что если у человека ощутимое снижение зрения, частые головные боли, и онемение конечностей, то следует пройти процедуру МРТ, а после посетить кабинет онколога.

Со слов врача, пишет «Вечерняя Москва», точные причины развития глиобластомы остаются неизвестны. Один из ведущих факторов — генетическая поломка. К сожалению, пока болезнь полностью неизлечима.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что заболевание коснулось актрисы Анастасии Заворотнюк.

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Врач назвал симптомы рака головного мозга
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