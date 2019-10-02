Прием налоговика на должность продавца стоил «Амресту» штрафа в 70 тысяч

Прием налоговика на должность продавца стоил &#171;Амресту&#187; штрафа в 70 тысяч
Компания допустила нарушения при приеме на работу госслужащего. Фото: pixabay.com

В Петербурге ООО «Амрест» привлекли к административной ответственности. Прокуратура Василеостровского района в работе компании выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Нарушение было допущено при приеме на работу бывшего налогового инспектора Межрайонной инспекции ФНС России по Волгоградской области. Экс-госслужащая устроилась в ООО «Амрест» продавцом-кассиром.

При этом ООО «Амрест» своевременно не уведомило о найме бывшего работодателя женщины, сообщает прокуратура.

Решением мирового судьи компания и должностное лицо привлечены к ответственности. Им предстоит выплатить штрафы на общую сумму 70 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ООО «ТД «Электротехмонтаж» оштрафовали на 50 тыс. рублей. Компания заключил трудовой договор с бывшим госслужащим и в срок не сообщила бывшему работодателю о найме.

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