В Выборг привезут Большой Валенок

В Выборг привезут Большой Валенок
"Цветущий луг" является копией Валенка-рекордсмена, также созданного Валерией, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Самый большой в мире Валенок находится на постоянной экспозиции в деревне Верхние Мандроги, Подпорожского р-на. Фото: Правительство Ленобласти

Артобъект в виде большого цветущего валенка установят на Соборной площади города Выборг в воскресенье, 6 октября.

«Цветущий луг» трехметровой высотытворение художницы Валерии Лошак. Весь сентябрь валенок провел в Колтушах, возле Духовнопросветительского центром св. Игнатия Богоносца. Теперь, с благословения епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, правящего архиерея Выборгской епархии, а также при поддержке городской администрации Выборга произведение дизайнерского искусства представят жителям города на Соборной площади.

До того, как начать свое путешествие по области, Большой Валенок экспонировался в Петропавловской крепости, в Манеже, в академии Штиглица и творческом пространстве «АртМуза».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что клодтовских коней на Аничковом мосту художник заменил динозаврами.

арт-объект большой валенок валерия лошак выборг новости ленобласти художница
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ВЦИОМ: россияне не хотят, чтобы их дети учились за рубежом
Петербургское УФАС раскрыло «медицинский картель»
Власти Петербурга планируют создание пассажирской судоходной компании
Скончался чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
«Зенит» в лазурном сыграет против «Бенефики» в красно-белом
Жителя Кингисеппа нашли с простреленным глазом в съемной квартире
Суд Петербурга обязал геологов отреставрировать дома на Митрофаньевском шоссе
В Выборг привезут Большой Валенок