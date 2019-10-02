В Выборг привезут Большой Валенок

"Цветущий луг" является копией Валенка-рекордсмена, также созданного Валерией, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Самый большой в мире Валенок находится на постоянной экспозиции в деревне Верхние Мандроги, Подпорожского р-на. Фото: Правительство Ленобласти

"Цветущий луг" является копией Валенка-рекордсмена, также созданного Валерией, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Самый большой в мире Валенок находится на постоянной экспозиции в деревне Верхние Мандроги, Подпорожского р-на. Фото: Правительство Ленобласти

Арт—объект в виде большого цветущего валенка установят на Соборной площади города Выборг в воскресенье, 6 октября.

«Цветущий луг» трехметровой высоты — творение художницы Валерии Лошак. Весь сентябрь валенок провел в Колтушах, возле Духовно—просветительского центром св. Игнатия Богоносца. Теперь, с благословения епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, правящего архиерея Выборгской епархии, а также при поддержке городской администрации Выборга произведение дизайнерского искусства представят жителям города на Соборной площади.

До того, как начать свое путешествие по области, Большой Валенок экспонировался в Петропавловской крепости, в Манеже, в академии Штиглица и творческом пространстве «Арт—Муза».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что клодтовских коней на Аничковом мосту художник заменил динозаврами.