В Выборг привезут Большой Валенок

Арт—объект в виде большого цветущего валенка установят на Соборной площади города Выборг в воскресенье, 6 октября.
«Цветущий луг» трехметровой высоты — творение художницы Валерии Лошак. Весь сентябрь валенок провел в Колтушах, возле Духовно—просветительского центром св. Игнатия Богоносца. Теперь, с благословения епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, правящего архиерея Выборгской епархии, а также при поддержке городской администрации Выборга произведение дизайнерского искусства представят жителям города на Соборной площади.
До того, как начать свое путешествие по области, Большой Валенок экспонировался в Петропавловской крепости, в Манеже, в академии Штиглица и творческом пространстве «Арт—Муза».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что клодтовских коней на Аничковом мосту художник заменил динозаврами.