В Петербурге художник заменил на Аничковом мосту коней на динозавров

По словам Соловьева, он с самого детства представлял тероподов на месте жеребцов в скульптура Клодта. Фото: instagram

По словам Соловьева, он с самого детства представлял тероподов на месте жеребцов в скульптура Клодта. Фото: instagram

Петербургский художник Вадим Соловьев поделился своим видением скульптур на Аничковом мосту в центре города. Согласно его представлению, вместо коней там должны быть динозавры.

В скульптуре Петра Клодта на Аничковом мосту в Северной столице, где молодые люди укрощают коней, одного из жеребцов заменили на теропода. Фотограф и художник-фантаст из Петербурга Вадим Соловьев представил свою новую работу в Instagram-аккаунте.

По словам Соловьева, он с самого детства представлял тероподов на месте жеребцов в скульптура Клодта. Он рассказал, что будучи маленьким, «было круто обходить мост и разглядывать каждый этап сражения могучей рептилии и бесстрашного человека».

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