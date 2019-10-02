Власти Петербурга планируют создание пассажирской судоходной компании

Об осуществлении намерений властей стало известно по информации с сайта Госзакупок. На реализацию судоходной компании в Петербурге пойдут средства из федерального бюджета.

Во вторник, 1 октября, компанией «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» был заключен контракт на сумму 6,5 миллионов рублей с петербургским «Институтом проблем предпринимательства». Организация поможет порту в составлении бизнес-плана и распределении финансов для создания пассажирской судоходной компании. В рамках этого проекта реализуется также строительство пассажирского лайнера.

На исполнении обязательств «Институту» отводится немногим более 3-х месяцев, 98 дней. О намерении создать судоходную компанию рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов на очередной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что городскими властями веделено более 28 млн рублей на поддержку производительности труда.