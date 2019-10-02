Коррекция груди закончилась для москвички смертью

Пластическая операция на грудь оказалась смертельной для жительницы Москвы. Врачи боролись за жизнь 31-летней женщины в течение месяца.

Пациентку прооперировали в частной клинике в Госпитальном проезде. В ходе операции произошли осложнения. После москвичку увезли в городскую клиническую больницу. Она находилась там до 1 октября, но спасти девушку не удалось.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по столице, уголовное дело возбудили по 238 статье УК РРФ.

Ранее в GazetaSPb сообщали о самом распространенном размере груди у петербурженок. Жительницы также рассказали, какую сумму они готовы потратить на покупку нижнего белья.