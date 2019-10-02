Число российских туристов в Турции выросло на 15%

Россия стало лидером по количеству иностранных путешественников в Турции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Россияне лидируют по количеству поездок на турецкие курорты. С начала этого года по август месяц Турцию посетили 31 миллион иностранных туристов, из них 4,8 миллиона человек — россияне. Данный показатель на 15,4% больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Таким образом, российская доля во въездном туризме Турции составила 15,58%.

В пятерке лидеров также оказались Германия (3,4 млн туристов), Великобритания (1,85 млн), Болгария (1,7 млн) и Иран (1,38 млн).

Ранее GazetaSPb сообщала, что названа причина частых смертей россиян в Турции. Большая часть российских туристов погибают в Турции из-за чрезмерного потребления алкоголя и невнимательности за рулем.