Семья из Петербурга собирает миллион долларов на лечение ребенка

Деньги на лечение девочки нужно собрать в декабре. Фото прислано Ириной К.

Деньги на лечение девочки нужно собрать в декабре. Фото прислано Ириной К.

Два с половиной месяца осталось семье из Петербурга на то, чтобы собрать 1 млн 100 тыс. долларов на лечение больной дочери. У девочки с синдромом Дауна диагностировали редкое генетическое заболевание.

Во всем мире людей с таким диагнозом не больше 2 тыс, в России — всего 12.

Над лечением заболевания методом генной терапии более 20 лет работает команда ученных под руководством доктора Паолы Леоне в университете Роуэна в Нью-Джерси. В этом году в программу приняли 10 детей со всего мира, двое из них из России.

Собрать деньги для мальчика удалось с помощью призывов российских звезд Марии Кожевниковой, Андрея Малахова, Кристины Асмус, Анастасии Стоцкой и других. Девочке из Петербурга повезло меньше. О ней рассказал лишь телеканал НТВ.

Деньги на лечение ребенка нужны в декабре, однако родителям удалось собрать лишь 40 тыс. долларов из 1 млн 140 тыс.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Спецборт МЧС доставил на лечение в Петербург больного ребенка.