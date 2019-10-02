Под Саратовом задержали полицейских, избивших до смерти мужчину у кладбища

Под Саратовом задержали полицейских, избивших до смерти мужчину у кладбища
Подозреваемых задержали оперативники собственной безопасности и уголовного розыска регионального главка МВД. Фото: Baltphoto\ Андрей Пронин

В городе Вольске Саратовской области сотрудники правопорядка подозреваются в избиении до смерти задержанного пьяного гражданина. Двоих полицейских уволили.

Трагический инцидент произошел 26 сентября. По предварительным данным, двое сотрудников отвезли задержанного на служебном автомобиле в район кладбища и избили. Позже мертвого мужчину обнаружили прохожие.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбудили дело. Согласно информации областного главка МВД, сообщают «РИА Новости», кроме полицейских уволили и их непосредственных руководителей

Проверка по делу продолжается. Участников задержали в ходе розыска.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аресте мужчины, который хотел застрелить четырех приятелей. Злоумышленник «оборонялся» самодельным пистолетом.

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